Şüpheli araçtan aslan ve melek figürlü tarihi eserler ele geçti
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Şüpheli araçtan aslan ve melek figürlü tarihi eserler ele geçti

Şüpheli araçtan aslan ve melek figürlü tarihi eserler ele geçti
Demirören Haber Ajansı / Serhat Ozan YILDIRIM - Haberler | Güncel

TUNCELİ'nin Pülümür ilçesinde polisin şüphe üzerine durdurduğu araçta yapılan aramada aslan ve melek figürlü tarihi eser ele geçirildi.

TUNCELİ'nin Pülümür ilçesinde polisin şüphe üzerine durdurduğu araçta yapılan aramada aslan ve melek figürlü tarihi eser ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Pülümür Vadisi'nde yapılan uygulama sırasında şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Ekiplerin araçta yaptığı aramada, aslan ve melek figürlü 2 tarihi eser ele geçirdi. Tarihi eserlere el koyan ekipler, sürücüyü gözaltına aldı.


Şüpheli araçtan aslan ve melek figürlü tarihi eserler ele geçti
Şüpheli araçtan aslan ve melek figürlü tarihi eserler ele geçti

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Serhat Ozan YILDIRIM

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