Şüpheli araçtan 50 paket bonzai çıktı, 4 kişi gözaltına alındı
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Şüpheli araçtan 50 paket bonzai çıktı, 4 kişi gözaltına alındı

Samsun'da şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde yapılan aramada 50 paket halinde 1 kilo 101 gram bonzai ve 1 adet hassas terazi ele geçirilirken, olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Şüpheli araçtan 50 paket bonzai çıktı, 4 kişi gözaltına alındı
30.04.2020 11:34 | Son Güncelleme: 30.04.2020 11:39

Samsun'da şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde yapılan aramada 50 paket halinde 1 kilo 101 gram bonzai ve 1 adet hassas terazi ele geçirilirken, olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesi Mevlana Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine durdurdukları bir otomobilde yaptıkları aramada 50 paket halinde 1 kilo 101 gram bonzai ve 1 adet hassas terazi ele geçirdi. Olayla ilgili araçta bulunan 2 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri olayla bağlantılı olarak 2 kişiyi daha gözaltına aldı. Emniyetteki sorguları tamamlanan F.Ö., S.Y., F.Ü. ve E.E., 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi. - SAMSUN

Kaynak: İHA

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