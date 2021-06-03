Şüpheli araçtan 50 bin adet bandrolsüz makaron çıktı
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Şüpheli araçtan 50 bin adet bandrolsüz makaron çıktı

Şüpheli araçtan 50 bin adet bandrolsüz makaron çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde şüpheli bir araçta yapılan aramada 50 bin adet bandrolsüz makaron ele geçirildi.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde şüpheli bir araçta yapılan aramada 50 bin adet bandrolsüz makaron ele geçirildi.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri kaçakçılığa geçit vermiyor. Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele kapsamında Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde durdurulan bir araçta yapılan aramada, 50 bin adet bandrolsüz makaron ele geçirilerek, 1 şahıs hakkında 5607 SKM suçundan işlem yapıldı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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