Şüpheli araçtan 464 uyuşturucu hap çıktı: 3 gözaltı
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Şüpheli araçtan 464 uyuşturucu hap çıktı: 3 gözaltı

Şüpheli araçtan 464 uyuşturucu hap çıktı: 3 gözaltı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde şüpheli araçtan 464 adet ecstasy hap ele geçirilirken, araçta bulunan 3 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde şüpheli araçtan 464 adet ecstasy hap ele geçirilirken, araçta bulunan 3 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Çorlu Grup Amirliği ekiplerince, Hıdırağa (Kore) Mahallesi'nde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalar kapsamında tespit edilen bir araç ve araç içerisinde bulunan 3 şahsın üzerinde yapılan aramada, 464 adet uyuşturucu maddelerden ecstasy hap, uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 3 bin 280 TL para ele geçirildi.

Konu ile ilgili olarak yakalanan ve haklarında çeşitli suçlardan aranma kaydı bulunan T.B., H.B. ve R.Z. gözaltına alındı. Uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alınan 3 kişinin işlemleri sürüyor. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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