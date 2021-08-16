Şüpheli araçtan 429 adet sikke ve 3 adet heykel ele geçirildi
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Şüpheli araçtan 429 adet sikke ve 3 adet heykel ele geçirildi

Şüpheli araçtan 429 adet sikke ve 3 adet heykel ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Samsun'da uygulama sırasında şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada 429 adet sikke, 3 adet heykel ve 1 adet toprak küp ele geçirildi.

Samsun'da uygulama sırasında şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada 429 adet sikke, 3 adet heykel ve 1 adet toprak küp ele geçirildi.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Zeytinlik Mahallesi Barış Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli ve Bisikletli Polis Timleri şüphe üzerine durdurdukları araçta yaptıkları aramada 429 adet sikke, 3 adet heykel ve 1 adet toprak küp ele geçirdi. Olayla ilgili Gürcistan uyruklu bir kişi gözaltına alınarak Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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