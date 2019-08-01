Şüpheli araçtan 244 karton kaçak sigara çıktı

Osmaniye'de yabancı uyruklu bir kişinin kullandığı araçta 244 karton kaçak sigara çıktı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, Toprakkale yolu şehir merkezi istikametinde şüphe üzerine durdurulan, Lübnan uyruklu H.F'nin kullandığı otomobilde yapılan arama ve kontrollerde toplam 244 karton gümrük kaçağı sigara ele geçirildi.

H.F. hakkında işlem yapıldı. - OSMANİYE

Kaynak: İHA