Şüpheli araçtan 2 bin 800 adet sentetik ecza ele geçirildi

Manisa'da polis ekipleri tarafından durdurulan şüpheli araçtan 2 bin 800 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Manisa'da polis ekipleri tarafından durdurulan şüpheli araçtan 2 bin 800 adet sentetik ecza ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan, nakleden ve kullanan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Şehzadeler ilçesinde şüphelendikleri aracı durdurup, arama yaptı.

Araçta yapılan aramada 2 bin 800 adet sentetik ecza ele geçirildi. Araçta bulunan 3 kişi uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak suçundan gözaltına alındı. 3 şüphelinin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı