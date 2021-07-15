Şüpheli araçtan 2 bin 128 adet sentetik ecza hap çıktı

Manisa'nın Salihli ilçesinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında polis ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan araçtan 2 bin 128 adet sentetik ecza hap çıktı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde uyuşturucuyla mücadele kapsamında polis ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan araçtan 2 bin 128 adet sentetik ecza hap çıktı.

Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalar kapsamında Barış Mahallesi'nde şüphelendikleri Ü.Ç.'nin(50) kullandığı aracı durdurup arama yaptı. Yapılan aramada 152 tablet halinde toplam 2 bin 128 adet sentetik ecza hap ele geçirildi.

Uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan gözaltına alınan Ü.Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - MANİSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı