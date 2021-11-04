Şüpheli araçta uyuşturucu ticaretinin hesap çetelesi çıktı

KAYSERİ (İHA) - Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerinin çalışmaları sonucunda, aranan bir otomobil içerisindeki incelemelerde uyuşturucu madde ticaretinin not alındığı çetele çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerinin yaptığı operasyon sonucu yakalanan bir otomobilin içerisinde, satışa hazır paketler halinde 613,3 gram metamfetamin, 15.3 esrar, 0.90 gram bonzai, 3 adet extacy, 2 adet hassas terazi, 1 adet pompalı tüfek, 3 adet babanca ve tabancalara takılı şarjör ve 48 bin TL para ele geçirildi. Ayrıca otomobil içerisinde yapılan aramalarda, uyuşturucu madde ticaretinin not alındığı hesap çetelesi ele geçirildi.

Bulunan materyallere el konulurken, uyuşturucu madde ticareti yapan D.Ç., Ü.M. ve Ş.Ş. de gözaltına alınarak işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet