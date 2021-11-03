Şüpheli araçta uyuşturucu ticaretinin hesap çetelesi çıktı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Şüpheli araçta uyuşturucu ticaretinin hesap çetelesi çıktı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Şüpheli araçta uyuşturucu ticaretinin hesap çetelesi çıktı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerinin çalışmaları sonucunda, aranan bir otomobil içerisindeki incelemelerde uyuşturucu madde ticaretinin not alındığı çetele çıktı.

KAYSERİ (İHA) - Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerinin çalışmaları sonucunda, aranan bir otomobil içerisindeki incelemelerde uyuşturucu madde ticaretinin not alındığı çetele çıktı.

Edinilen bilgiye göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerinin yaptığı operasyon sonucu yakalanan bir otomobilin içerisinde, satışa hazır paketler halinde 613,3 gram metamfetamin, 15.3 esrar, 0.90 gram bonzai, 3 adet extacy, 2 adet hassas terazi, 1 adet pompalı tüfek, 3 adet babanca ve tabancalara takılı şarjör ve 48 bin TL para ele geçirildi. Ayrıca otomobil içerisinde yapılan aramalarda, uyuşturucu madde ticaretinin not alındığı hesap çetelesi ele geçirildi.

Bulunan materyallere el konulurken, uyuşturucu madde ticareti yapan D.Ç., Ü.M. ve Ş.Ş. de gözaltına alınarak işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Hastaneden taburcu edilip evine gönderilen 1.5 yaşındaki çocuk yatağında ölü bulundu

Hastaneden taburcu edilip evine gönderilen 1.5 yaşındaki çocuk yatağında ölü bulundu

 Otomobil, kaldırımda yürüyen 4 kişilik ailenin arasına daldı! Dehşet anları kamerada

Otomobil, kaldırımda yürüyen 4 kişilik ailenin arasına daldı! Dehşet anları kamerada

 Rus bakıcı dehşeti gizli kamerayla ortaya çıktı! 83 yaşındaki kadını ses çıkarmasın diye ağzını yastıkla kapatıp dövmüş

Rus bakıcı dehşeti gizli kamerayla ortaya çıktı! 83 yaşındaki kadını ses çıkarmasın diye ağzını yastıkla kapatıp dövmüş
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500

Çok Okunan Haberler

title