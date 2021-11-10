Şüpheli araçta kaçak cep telefonları ele geçirildi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Şüpheli araçta kaçak cep telefonları ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Şüpheli araçta kaçak cep telefonları ele geçirildi

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından durumundan şüphelenilerek durdurulan bir otomobilden kaçak cep telefonları ele geçirildi.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından durumundan şüphelenilerek durdurulan bir otomobilden kaçak cep telefonları ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, jandarma bölgesinde yaptıkları denetlemeler kapsamında C.A., isimli şahsın içerisinde bulunduğu otomobilden şüphelenerek durdurdu. Otomobilde yapılan aramalarda 6 adet kaçak cep telefonu ve 1 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. CA., isimli şahıs hakkında jandarma ekiplerince adli işlem başlatıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
Nişanlısı taciz eden arkadaşını öldürdü! İyi hal indirimi ile 15 yıl hapis cezası aldı

Nişanlısı taciz eden arkadaşını öldürdü! İyi hal indirimi ile 15 yıl hapis cezası aldı

 Telefonda tartıştığı eski sevgilisini iş yerine giderek öldürdü

Telefonda tartıştığı eski sevgilisini iş yerine giderek öldürdü

 Eski sevgilisini öldüren şahıs, engel olmak isteyen iş arkadaşını yaraladı

Eski sevgilisini öldüren şahıs, engel olmak isteyen iş arkadaşını yaraladı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
Haberi Kaydet
500
title