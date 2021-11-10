Şüpheli araçta kaçak cep telefonları ele geçirildi

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından durumundan şüphelenilerek durdurulan bir otomobilden kaçak cep telefonları ele geçirildi.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, jandarma bölgesinde yaptıkları denetlemeler kapsamında C.A., isimli şahsın içerisinde bulunduğu otomobilden şüphelenerek durdurdu. Otomobilde yapılan aramalarda 6 adet kaçak cep telefonu ve 1 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. CA., isimli şahıs hakkında jandarma ekiplerince adli işlem başlatıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

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