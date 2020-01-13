Şüpheli araçta 700 adet sahte Avustralya Doları bulundu
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Şüpheli araçta 700 adet sahte Avustralya Doları bulundu

Denizli'de polis tarafından durumundan şüphelenilerek durdurulan aracın içinde 700 adet sahte Avustralya Doları bulundu.

13.01.2020 17:30 | Son Güncelleme: 13.01.2020 17:35
Şüpheli araçta 700 adet sahte Avustralya Doları bulundu

'de tarafından durumundan şüphelenilerek durdurulan aracın içinde 700 adet sahte Doları bulundu.


Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından geçtiğimiz hafta düzenlenen uygulamada durdurulan bir aracın içinden 700 adet 50'lik sahte Avustralya Doları ele geçirildi. Aracın içinde bulunan iki şahıs hakkında ise parada sahtecilik suçundan idari işlem yapıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA
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