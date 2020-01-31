Şüpheli aracın cam açma kapama haznesinin içerisinden çıkanlar polisi şoke etti

31.01.2020 15:50 | Son Güncelleme: 31.01.2020 16:05

Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu ticareti yaptıkları şüphesi üzerine durdurulan bir aracın cam açma kapama düğmesinin yer aldığı haznenin sökülerek yapılan kontrolde, 1 adet ruhsatsız tabanca ve aracın çeşitli bölmelerine yerleştirilmiş çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.



Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü görevlileri "Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti" konusu ile ilgili yürütülen çalışmalar kapsamında Gürpınar Mahallesinde iki şahsın araçla uyuşturucu madde satışı yaptıkları yönünde ihbar üzerine harekete geçti. Şahısların eşkal bilgileri doğrultusunda yapılan kontroller esnasında 10 Ocak günü bahse konu araç Gürpınar Mahallesi Cengiz Topel Caddesi üzerinde ekipler tarafından üç tarafı çevrilmek suretiyle durduruldu. Araç içerisinde yapılan aramalarda; 8 parça halinde 6,05 gram skunk, 17 parça halinde 25,5 gram eroin olmak üzere toplam 25 parça halinde 31,53 gram uyuşturucu madde ve 3 bin 115 TL para ele geçirildi. Araçta bulunan Gökmen D. (35) ve Anıl D. (25) isimli şahıslar ise yakalanarak gözaltına alındı.



Açma kapama haznesinde çıkanlar şoke etti



Çalışmaların devamında aracın detaylı aramasında ise; ön yolcu kapısının camı açılır kapanırken anormal açılıp kapandığı tespit edildi. Cam açma kapama düğmesinin yer aldığı hazne sökülerek yapılan kontrolde 1 adet ruhsatsız tabanca, bu tabancaya ait 1 adet şarjör ve 10 adet fişek ele geçirildi. Öte yandan çalışmaların devamında şahısların herkese açık olarak kullandıkları sosyal medya hesapları üzerinden ikametgah adresleri tespit edildi. Gökmen D.'nin herkese açık konum paylaşımında bulunduğu Celaliye Mahallesi Muratbey Caddesindeki adres adreste aynı gün yapılan aramalarda ise; satışa hazır vaziyette ayrı ayrı paketlenmiş 88 parça halinde 135,81 gram eroin, 18 parça halinde 16,61 gram skunk, 3 adet farklı poşet içerisinde 443,5 gram eroin, 1 adet hassas terazi, çok sayıda şeffaf kilitli poşet olmak üzere toplamda 595,92 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.



Emniyetteki ifadelerinin ardından mahkemeye sevk edilen şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA