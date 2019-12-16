Şüpheli aracı kovalayan trafik ekibi kaza yaptı: 2'si polis 3 yaralı
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Şüpheli aracı kovalayan trafik ekibi kaza yaptı: 2'si polis 3 yaralı

Kırıkkale'de sahte plakalı otomobili takibe alan trafik ekibi, kavşaktan dönerken karşı yoldan gelen bir otomobille çarpıştı.

16.12.2019 00:20 | Son Güncelleme: 16.12.2019 00:26
Şüpheli aracı kovalayan trafik ekibi kaza yaptı: 2'si polis 3 yaralı

'de sahte plakalı otomobili takibe alan trafik ekibi, kavşaktan dönerken karşı yoldan gelen bir otomobille çarpıştı. Meydana gelen trafik kazasında 2'si , 3 kişi yaralandı.


Kaza, gece saatlerinde Kırıkkale-Kayseri kara yolu üzerindeki Arpalıkçukuru mevkisindeki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesinde görevli polis ekibi, Kayseri yolu üzerinde bir otomobili sahte plaka taşıdığı şüphesi üzerine takibe aldı. Ekiplerin "dur" ihtarına uymayan otomobil sürücüsünün kaçması üzerine kovalamaca yaşandı. Ekip aracı kavşaktan dönerken Kayseri yolundan gelen Adem G. (18) idaresindeki 35 AH 9432 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle aydınlatma direğini yerinden oynatan otomobil, metrelerce savruldu. Meydana gelen trafik kazasından araçlar hurdaya döndü, 2'si polis 3 kişi yaralandı.


Olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralan polis memuru K.E, M.K ve otomobil sürücüsü Adem G. sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi.


İtfaiye ekipleri, hurdaya dönen araçların aküsünü sökerek yanmaya karşı tedbir aldı. Kaza nedeniyle kapanan Kayseri yolundaki trafik akışı alternatif yoldan sağlandı.


Kazayla ilgili soruşturma başlattı. - KIRIKKALE

Kaynak: İHA
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