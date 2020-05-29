Şüpheli arabada bonzai ele geçirildi
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Şüpheli arabada bonzai ele geçirildi

Mersin'in Silifke ilçesinde jandarma ekipleri, şüpheli bir arabada yaptığı aramada 5 gram 'uç' diye tabir edilen bonzai uyuşturucu madde ele geçirdi.

Şüpheli arabada bonzai ele geçirildi
29.05.2020 11:38 | Son Güncelleme: 29.05.2020 11:41

Mersin'in Silifke ilçesinde jandarma ekipleri, şüpheli bir arabada yaptığı aramada 5 gram 'uç' diye tabir edilen bonzai uyuşturucu madde ele geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Silifke İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanan şahıslara yönelik yaptığı araştırmada, Atakent Mahallesi'nde bir araba içerisinde bulunan ve şüpheli hareketler sergileyen 4 kişiyi izlemeye aldı. Bir süre izledikten sonra arabada ve şahıslar üzerinde arama yapan ekipler, 5 gram 'uç' diye tabir edilen bonzai uyuşturucu madde ele geçirdi.

Gözaltına alınan şahıslar, cumhuriyet savcısının talimatıyla ifadeleri ile kan ve idrar örnekleri alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Öte yandan, Tarsus İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri de Yenice Mahallesi'nde ikamet eden 2 şüpheli şahsın evinde arama yaptı. Yapılan aramada 50 gram toz esrar, 1 ruhsatsız tabanca, 14 bin 305 lira para ele geçirildi.

Şahıslardan 1'i ifadesinin ardından serbest bırakılırken, diğer şahsın ise işlemleri devam ediyor. - MERSİN

Kaynak: İHA

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