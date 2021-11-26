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Şüpheli adresten uyuşturucu ve tüfek çıktı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Şüpheli adresten uyuşturucu ve tüfek çıktı

Gaziantep'te uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon kapsamında şüpheli bir adreste yapılan aramalarda 710 gram metamfetamin ile 1 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

GAZİANTEP (İHA) - Gaziantep'te uyuşturucu tacirlerine yönelik operasyon kapsamında şüpheli bir adreste yapılan aramalarda 710 gram metamfetamin ile 1 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi. Adreste bulunan 3 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 25 Kasım 2021 Perşembe günü tarihinde uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik operasyon yaptı. Yapılan operasyon kapsamında şüpheli bir adreste yapılan aramalarda 710 gram metamfetamin ile 1 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi. Adreste bulunan 3 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Operasyon kapsamında yakalanan 3 şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi. - GAZİANTEP

Şüpheli adresten uyuşturucu ve tüfek çıktı

Şüpheli adresten uyuşturucu ve tüfek çıktı

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