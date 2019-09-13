Şüpheli ABD ajanının Rusya'dan kaçmasına göz yuman Kremlin çalışanları kovuldu

13.09.2019 18:00

Rusya Kremlin'de CIA ajanı iddialarına karşı ilk kez harekete geçti: ABD ajanı olduğu öne sürülen eski Kremlin çalışanın yurt dışına çıkmasına izin veren yetkililerin görevlerine son verildi.



Kremlin Sarayı'nda üst düzey bir yetkilinin Amerika Birleşik Devletleri (ABD) istihbarat örgütü CIA adına çalıştığı iddialarını önce 'ucuz roman' olarak nitelendiren Rusya, daha sonra Interpol aracıyla ABD'den ajan olduğu iddia edilen kişinin nerede olduğunu açıklamasını istedi. Euronews.com'da Görüntüle