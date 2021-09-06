Tekirdağ'da tarihi eser niteliğinde 212 sikke ve obje ele geçirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Tekirdağ'da tarihi eser niteliğinde 212 sikke ve obje ele geçirildi

Tekirdağ'da tarihi eser niteliğinde 212 sikke ve obje ele geçirildi
Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman - Haberler | Güncel

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde düzenlenen tarihi eser operasyonunda 212 sikke ve obje ele geçirildi.

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde düzenlenen tarihi eser operasyonunda 212 sikke ve obje ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yaptıkları çalışma sonucu Kumbağ Mahallesi'nde durumundan şüphelendikleri 2 kişiyi durdurdu.

Ekipler şüpheli A.K. ve F.K. üzerinde yaptıkları aramada tarihi eser niteliği taşıyan 212 sikke ve obje ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Tekirdağ'da tarihi eser niteliğinde 212 sikke ve obje ele geçirildi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mesut Karaduman

Tren kazasında yaşamını yitiren kadın, babasına 'Kelle koltukta gidiyoruz' demiş
Tren kazasında yaşamını yitiren kadın, babasına "Kelle koltukta gidiyoruz" demiş
Trenle çarpışan minibüsün şoförü yaşam mücadelesi veriyor! Polis nöbette, hastanenin adı gizleniyor
Trenle çarpışan minibüsün şoförü yaşam mücadelesi veriyor! Polis nöbette, hastanenin adı gizleniyor
Tekirdağ'daki kazadan yeni görüntü ortaya çıktı! Minibüs şoförü 6 kişiyi resmen ölüme götürmüş
Tekirdağ'daki kazadan yeni görüntü ortaya çıktı! Minibüs şoförü 6 kişiyi resmen ölüme götürmüş
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Derya Yanık Mansur Yavaş Hamid Karzai Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hande Erçel Derya Baykal Derya Şensoy Acun Ilıcalı
Spor Marcao Max Meyer Burak Yılmaz Samet Aybaba Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Tekirdağ'da tarihi eser niteliğinde 212 sikke ve obje ele geçirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.9.2021 12:47:23. #1.14#

title