Şüphelenilen araçta 250 adet uyuşturucu hap çıktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Şüphelenilen araçta 250 adet uyuşturucu hap çıktı

11.12.2020 12:29 | Son Güncelleme: 11.12.2020 12:34
Şüphelenilen araçta 250 adet uyuşturucu hap çıktı

Amasya'nın Merzifon ilçesinde şüphe üzerine durdurulan bir araçta, 250 adet uyuşturucu hap elde edildi.

Amasya'nın Merzifon ilçesinde şüphe üzerine durdurulan bir araçta, 250 adet uyuşturucu hap elde edildi.

Edinilen bilgiye göre, Merzifon İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, uyuşturucu madde kullanan, imal eden, ticaretini yapan şahıs ve organizasyonların deşifresine yönelik yaptıkları çalışmalarda, şüphe üzerine durdurulan araçta ve araçtaki C.Ö.'nin üzerinde arama yaptı. Yapılan aramada; üzerinde 250 adet ekstasy hap ele geçirilen C.Ö., gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AMASYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

İlgili Haberler

3 bin 526 adet uyuşturucu hapla yakalanan 2 kişi tutuklandı
3 bin 526 adet uyuşturucu hapla yakalanan 2 kişi tutuklandı
Uyuşturucu haplar duvarından içinden çıktı
Uyuşturucu haplar duvarından içinden çıktı
13 bin 944 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi
13 bin 944 adet sentetik ecza hapı ele geçirildi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Donald Trump Mustafa Şentop Ekrem İmamoğlu Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Ebru Şallı Cem Yılmaz Başak Dizer Demet Özdemir
Spor Sörloth Fatih Terim Cüneyt Çakır Abdullah Avcı Sergen Yalçın
Tüm Haberler Kız Samsun Pfizer Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Şüphelenilen araçta 250 adet uyuşturucu hap çıktı - Amasya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.12.2020 12:37:03. #1.14#
title