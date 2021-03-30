Şüphelenen şahsın üzerinde mini cephane çıktı
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Şüphelenen şahsın üzerinde mini cephane çıktı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Şüphelenen şahsın üzerinde mini cephane çıktı

Denizli'de jandarma ekiplerinin takibe aldığı şüphelinin üzerinden mini cephane çıktı.

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Denizli'de jandarma ekiplerinin takibe aldığı şüphelinin üzerinden mini cephane çıktı. Şüphelinin evinde ve aracında yapılan aramalarda 2 tabanca ve yüzlerce mermi ele geçirildi.

Denizli İl Jandarma Komutanlığına ekipler, Honaz'da şüphelendikleri şahsı bir süre takibe aldı. Kısa süreli fiziki ve teknik takibin ardından şüpheliye yönelik operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında 1 şahıs gözaltına alındı. Şüphelinin evinde ve aracında yapılan aramalarda ise mini cephanelik ortaya çıktı. Aramalarda 2 adet tabanca ve bin 535 mermi ele geçirildi. Şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilmesi bekleniyor. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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