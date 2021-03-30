Şüphe üzerine yapılan aramada 249 adet ekstasy uyuşturucu hapla yakalandı
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Şüphe üzerine yapılan aramada 249 adet ekstasy uyuşturucu hapla yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Şüphe üzerine yapılan aramada 249 adet ekstasy uyuşturucu hapla yakalandı

Samsun'da şüphe üzerine üzerinde yapılan aramada 249 adet ecstasy uyuşturucu hap ele geçen bir kişi gözaltına alındı.

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Samsun'da şüphe üzerine üzerinde yapılan aramada 249 adet ecstasy uyuşturucu hap ele geçen bir kişi gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Çatalarmut Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, polis tarafından şüphe üzerine üzerinde yapılan aramada 249 adet ekstasy uyuşturucu hap ele geçen M.S.(40) gözaltına alındı. Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünde sorgusu tamamlanan M.S. "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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