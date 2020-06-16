Şüphe üzerine yapılan aramada 214 adet uyuşturucu hap ele geçirildi
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Şüphe üzerine yapılan aramada 214 adet uyuşturucu hap ele geçirildi

Afyonkarahisar'da polis tarafından şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan aramalarda 214 adet ecstasy hap ele geçirildi.

Şüphe üzerine yapılan aramada 214 adet uyuşturucu hap ele geçirildi
16.06.2020 17:13 | Son Güncelleme: 16.06.2020 17:59

Afyonkarahisar'da polis tarafından şüphe üzerine durdurulan araçta yapılan aramalarda 214 adet ecstasy hap ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde sokak satıcılarına yönelik yapılan çalışmalar sonucu tespit edilen bir şüpheli şahsın yapılan araç ve üst aramasında; 214 adet ecstasy hap ele geçirildi. Konu ile ilgili olarak yapılan tahkikat neticesinde şüpheli şahıs "Uyuşturucu ve Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak" suçundan adli makamlara sevk edildi. Şüpheli şahsın çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildiği bildirildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İHA

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