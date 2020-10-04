Şüphe üzerine yakalandı, 15 yıl hapisle arandığı ortaya çıktı
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Şüphe üzerine yakalandı, 15 yıl hapisle arandığı ortaya çıktı

04.10.2020 12:32 | Son Güncelleme: 04.10.2020 12:32
Şüphe üzerine yakalandı, 15 yıl hapisle arandığı ortaya çıktı

ESKİŞEHİR'de polis ekiplerince şüphe üzerine takibe alınarak durdurulan Türkan B.'nin çoğunluğu 'dini inanç ve duygularının istismar suretiyle dolandırıcılık' suçundan 17 yakalama kararı olduğu, ayrıca 15 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası ile randığı ortaya çıktı.

ESKİŞEHİR'de polis ekiplerince şüphe üzerine takibe alınarak durdurulan Türkan B.'nin çoğunluğu 'dini inanç ve duygularının istismar suretiyle dolandırıcılık' suçundan 17 yakalama kararı olduğu, ayrıca 15 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası ile randığı ortaya çıktı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Odunpazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Arifiye Mahallesi'nde Türkan B.'yi şüphe üzerine takibe alarak Kıbrıs Şehitleri Caddesi'nde durdurdu. Yapılan incelemede aralarında Ankara, Kırşehir, Kilis, Karaman, Erzincan ile Kocaeli Asliye Ceza Mahkemeleri'nce, 'Dini inanç ve duyguları istismar suretiyle dolandırıcılık ile hırsızlık' suçlardan 17 yakalama kararı olduğu tespit edildi. Sağlık kontrolünden geçirilerek polis merkezine götürülen Türkan B.'nin Kandıra 1. Asliye Ceza Mahkemesi'nce, 'hükümlü ve tutuklunun kaçması' suçundan 15 yıl 4 ay hapis cezası olduğu da ortaya çıktı. İşlemlerinin ardından Türkan B., Eskişehir Adliyesi'ne sevk edildi. Soruşturma sürüyor.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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