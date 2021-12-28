Şüphe üzerine durduruldu, üzerinden cephane çıktı

Gaziantep Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine durdukları bir motosikletlinin üzerinde yaptıkları aramada 5 adet tabanca, 14 adet fişek, 10 adet şarjör ve çok sayıda silah yapım malzemesi ele geçirdi.

Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, durumundan şüphelenerek durdurdukları motosikletli bir şahıs üzerinde yapılan aramada; 5 adet kurusıkıdan çevirme tabanca, 14 adet fişek, 10 adet şarjör ve çok sayıda çeşitli silah parçaları, silah yapım ve çevirmesinde kullanılan malzeme ele geçirdi. Ekipler şüpheli şahsı yakalayarak gözaltına aldı.

Şüphelinin yasal işlemleri devam ediyor. - GAZİANTEP

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