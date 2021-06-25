Şüphe üzerine durduruldu, sırt çantasından 1,5 kilo uyuşturucu çıktı
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Şüphe üzerine durduruldu, sırt çantasından 1,5 kilo uyuşturucu çıktı

İhlas Haber Ajansı / Güldemet Kızıl - Haberler | Yerel

Şüphe üzerine durduruldu, sırt çantasından 1,5 kilo uyuşturucu çıktı Muğla'nın Marmaris ilçesinde şüphe üzerine durdurulan şahsın sırt çantasında, bir buçuk kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Şüphe üzerine durduruldu, sırt çantasından 1,5 kilo uyuşturucu çıktı

MUĞLA - Muğla'nın Marmaris ilçesinde şüphe üzerine durdurulan şahsın sırt çantasında, bir buçuk kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Marmaris Narkotik Ekiplerince ilçe otogarında yapılan uygulamada O.K isimli şahıs durdurularak, sırt çantasında arama yapıldı. Şahsın çantasında yapılan aramada, iki parça halinde 1 kilogram 518,86 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Gözaltına alınan O.K'nin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

Şüphe üzerine durduruldu, sırt çantasından 1,5 kilo uyuşturucu çıktı
Şüphe üzerine durduruldu, sırt çantasından 1,5 kilo uyuşturucu çıktı
Şüphe üzerine durduruldu, sırt çantasından 1,5 kilo uyuşturucu çıktı
Şüphe üzerine durduruldu, sırt çantasından 1,5 kilo uyuşturucu çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güldemet Kızıl

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