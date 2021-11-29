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Şüphe üzerine durdurulan ticari taksiden eroin çıktı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Şüphe üzerine durdurulan ticari taksiden eroin çıktı

Tekirdağ'da polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu ticari takside bulunan yolcuların üzerinde eroin ele geçirildi.

TEKİRDAĞ (İHA) - Tekirdağ'da polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu ticari takside bulunan yolcuların üzerinde eroin ele geçirildi.

Olay, Saray ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine çevreyolu üzeri Çayla kavşağında bir ticari taksiyi durdurdu. Takside yolcu olarak bulunan M.S, R.E, E.E. ve D.P. isimli dört yolcunun üzerlerinde yapılan aramada 56.51 gram eroin olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde ile 2 adet 300 mg uyuşturucu hap ele geçirildi.

Üzerlerinde uyuşturucu madde ele geçirilen şüpheliler gözaltına alınarak emniyete götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - TEKİRDAĞ

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