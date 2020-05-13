Şüphe üzerine durdurulan sürücünün üzerinden uyuşturucu çıktı
Osmaniye'de şüphe üzerine durdurulup aranan minibüs sürücüsünün üzerinde 250 gram esrar bulundu.
13.05.2020 11:16 | Son Güncelleme: 13.05.2020 11:16
Osmaniye'de şüphe üzerine durdurulup aranan minibüs sürücüsünün üzerinde 250 gram esrar bulundu.
Kadirli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kadirli-Kozan kara yolunda yaptıkları uygulamada, şüphe üzerine Ö.Y idaresindeki minibüsü durdurdu.
Üzerinde paketler halinde 250 gram esrar ele geçirilen Ö.Y gözaltına alındı.
Kaynak: AA