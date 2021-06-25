Şüphe üzerine durdurulan şahsın üzerinde tabanca ve bıçak bulundu
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Şüphe üzerine durdurulan şahsın üzerinde tabanca ve bıçak bulundu

Şüphe üzerine durdurulan şahsın üzerinde tabanca ve bıçak bulundu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Eskişehir'de motosikletli polislerin durumundan şüphelenerek durdurdukları şahsın üzerinde yapılan aramada ruhsatsız tabanca ve bıçak bulundu.

Eskişehir'de motosikletli polislerin durumundan şüphelenerek durdurdukları şahsın üzerinde yapılan aramada ruhsatsız tabanca ve bıçak bulundu.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Motosikletli Polis Timleri Amirliği ekipleri Ömerağa Mahallesinde durumundan şüphelenerek bir şahsı durdurdu. T.Ç.Y. isimli şahsın yapılan üst aramasında ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait şarjör içerisinde 5 adet mermi ve 1 adet bıçak ele geçirildi. Şüpheliye 'Ateşli Silahlar Kanununa Muhalefet' suçundan işlem yapıldı. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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