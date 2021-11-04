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Şüphe üzerine durdurulan şahsın üzerinde esrar ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Şüphe üzerine durdurulan şahsın üzerinde esrar ele geçirildi

Antalya'nın Alanya ilçesinde şüphe üzerine durdurulan bir şahsın üzerinde 1,55 gram esrar maddesi ele geçirildi.

ALANYA, ANTALYA (İHA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde şüphe üzerine durdurulan bir şahsın üzerinde 1,55 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği tarafından yapılan çalışmalar kapsamında, Saray Mahallesi Stad Caddesi üzerinde şüphe üzerine durdurulan D.K. isimli şahısın üzerinde 1,55 gram esrar maddesi ele geçirildi. Şahsın yapılan GBT sorgusunda uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama suçundan aranıyor olduğu 8 yıl 4 ay kesinleşmiş cezası bulunduğu tespit edildi. Cumhuriyet Savcısının talimatı gereği D.K. uyuşturucu madde bulundurmak ve kullanmak suçundan işlem yapılarak Alanya Cumhuriyet Başsavcılığına teslim edileceği öğrenildi. - ANTALYA

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