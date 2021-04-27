Şüphe üzerine durdurulan şahısta uyuşturucu ele geçirildi
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Şüphe üzerine durdurulan şahısta uyuşturucu ele geçirildi

Şüphe üzerine durdurulan şahısta uyuşturucu ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Besni'de, sokak satıcılarına yönelik operasyonda şüphe üzerine durdurulan M.A. isimli şahsın üzerinden 48 gram jamaika uyuşturucu madde ele geçirildi.

Besni'de, sokak satıcılarına yönelik operasyonda şüphe üzerine durdurulan M.A. isimli şahsın üzerinden 48 gram jamaika uyuşturucu madde ele geçirildi.

Adıyaman Besni İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, sokak satıcılarına yönelik operasyonlarına devam ediyor. Ekiplerin, uyuşturucu madde kullanıcıları ve satıcılarına yönelik yaptığı operasyon kapsamında şüphe M.A. isimli şahıs durduruldu. Durdurulan M.A. isimli şahsın üzerinde yapılan aramalarda 48 gram jamaika uyuşturucu madde ele geçirildi. Polis ekiplerince gözaltına alınan şahsı polis merkezine götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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