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Şüphe üzerine durdurulan şahısların üzerinden uyuşturucu çıktı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Şüphe üzerine durdurulan şahısların üzerinden uyuşturucu çıktı

DÜZCE(İHA) – Düzce'de polis ekipleri şüphe üzerine durdurdukları şahısların üzerinden 10 gram metamfetamin, 2 adet cam pipo, 90 gram esrar, 24 adet sentetik ecza ve 3 adet ruhsatsız tabanca ve 21 adet fişek ele geçirildi.

DÜZCE (İHA) - DÜZCE(İHA) – Düzce'de polis ekipleri şüphe üzerine durdurdukları şahısların üzerinden 10 gram metamfetamin, 2 adet cam pipo, 90 gram esrar, 24 adet sentetik ecza ve 3 adet ruhsatsız tabanca ve 21 adet fişek ele geçirildi.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada Azmimilli ve Darıcı Mahallelerinde durumundan şüphelenilen 6 şahıs durduruldu. Şüpheli şahısların üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 10 gram metamfetamin, 2 adet cam pipo, 90 gram esrar, 24 adet sentetik ecza ve 3 adet ruhsatsız tabanca ve 21 adet fişek ele geçirildi. Şüpheli 6 şahıs hakkında uyuşturucu madde bulundurmak kullanmak ve ruhsatsız silah taşımaktan adli işlem yapıldı. - DÜZCE

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