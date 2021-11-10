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Şüphe üzerine durdurulan şahısların üzerinden uyuşturucu çıktı

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Şüphe üzerine durdurulan şahısların üzerinden uyuşturucu çıktı

Düzce'de polis ekipleri şüphe üzerine durdurdukları şahısların üzerinden 10 gram metamfetamin, 2 adet cam pipo, 90 gram esrar, 24 adet sentetik ecza ve 3 adet ruhsatsız tabanca ve 21 adet fişek ele geçirildi.

DÜZCE (İHA) - Düzce'de polis ekipleri şüphe üzerine durdurdukları şahısların üzerinden 10 gram metamfetamin, 2 adet cam pipo, 90 gram esrar, 24 adet sentetik ecza ve 3 adet ruhsatsız tabanca ve 21 adet fişek ele geçirildi.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada Azmimilli ve Darıcı Mahallelerinde durumundan şüphelenilen 6 şahıs durduruldu. Şüpheli şahısların üzerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 10 gram metamfetamin, 2 adet cam pipo, 90 gram esrar, 24 adet sentetik ecza ve 3 adet ruhsatsız tabanca ve 21 adet fişek ele geçirildi. Şüpheli 6 şahıs hakkında uyuşturucu madde bulundurmak kullanmak ve ruhsatsız silah taşımaktan adli işlem yapıldı.

(Ali Yıldız/İHA)

Şüphe üzerine durdurulan şahısların üzerinden uyuşturucu çıktı

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