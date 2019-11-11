Şüphe üzerine durdurulan şahıslarda uyuşturucu yakalandı

11.11.2019 09:42 | Son Güncelleme: 11.11.2019 09:47

Gaziantep'te farklı adreslerde şüphe üzerine durdurulan iki şahsın üzerinden de uyuşturucu madde çıktı. Şahısların uyuşturucu madde ticareti yaptıkları belirlenirken adli makamlardaki işlemlerinin devam ettiği vurgulandı.



Gaziantep Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüphe üzerine yol kenarında oturan bir şahıs üzerinde yaptığı aramada poşet içerisinde satışa hazır fişekler halinde 9 adet 34.66 gram esrar maddesi ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen bir miktar para ele geçirdi. Şüpheli şahıs hakkında yapılan yasal işlemler sonrası adli makamlara sevk edildi.



Yine, Cumhuriyet Mahallesi'nde de şüphe üzerine durdurularak üzerinde arama yapılan başka bir şüpheli şahsın üzerinden ise 13 parça alüminyum folyolara sarılı ve 1 adet siyah poşet içerisinde 6.68 gr jamaika uyuşturucu maddesi ele geçirildi. Şüpheli şahıs hakkında yapılan yasal işlemler sonrası adli makamlara sevk edildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA