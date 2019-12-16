Şüphe üzerine durdurulan otomobilden uyuşturucu çıktı

16.12.2019 13:25 | Son Güncelleme: 16.12.2019 13:26

BURSA'nın İznik ilçesinde, polisin şüphe üzerine durdurduğu otomobildeki 4 kişinin üzerinde toplam 14 gram metamfetamin ele geçirildi.

Bursa'dan kiraladıkları otomobil ile gece yarısı İznik'e gelen 4 kişi, Adapazarı Yolu üzerinde, polis tarafından şüphe üzerine durduruldu. Yapılan aramada D. A.(19), E. A.(19), K. Y.(21) ve B.A.(40) da toplam 14 gram uyuşturucu madde metamfetamin bulundu.

Kaynak: DHA

Polis, otomobilde uyuşturucu kullanımında kullanılan aparatlar da ele geçirdi. Gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyete götürüldü. Şüphelilerden B.A.'nın uyuşturucu tiracetinden sabıkası olduğu öğrenildi.