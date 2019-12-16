Şüphe üzerine durdurulan otomobilden uyuşturucu çıktı
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Şüphe üzerine durdurulan otomobilden uyuşturucu çıktı

BURSA'nın İznik ilçesinde, polisin şüphe üzerine durdurduğu otomobildeki 4 kişinin üzerinde toplam 14 gram metamfetamin ele geçirildi.

16.12.2019 13:25 | Son Güncelleme: 16.12.2019 13:26
Şüphe üzerine durdurulan otomobilden uyuşturucu çıktı

'nın ilçesinde, polisin şüphe üzerine durdurduğu otomobildeki 4 kişinin üzerinde toplam 14 gram metamfetamin ele geçirildi.

Bursa'dan kiraladıkları otomobil ile gece yarısı İznik'e gelen 4 kişi, Adapazarı Yolu üzerinde, polis tarafından şüphe üzerine durduruldu. Yapılan aramada D. A.(19), E. A.(19), K. Y.(21) ve B.A.(40) da toplam 14 gram uyuşturucu madde metamfetamin bulundu.

Polis, otomobilde uyuşturucu kullanımında kullanılan aparatlar da ele geçirdi. Gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyete götürüldü. Şüphelilerden B.A.'nın uyuşturucu tiracetinden sabıkası olduğu öğrenildi.

Kaynak: DHA
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