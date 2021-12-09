Şüphe üzerine durdurulan otomobilde ruhsatsız tabanca ele geçirildi - Haberler
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Şüphe üzerine durdurulan otomobilde ruhsatsız tabanca ele geçirildi

Şüphe üzerine durdurulan otomobilde ruhsatsız tabanca ele geçirildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Afyonkarahisar'da motosikletli polis timleri, durumundan şüphelenerek durdurduğu araçta yaptığı aramada ruhsatsız tabanca ve mermi ele geçirdi.

Afyonkarahisar'da motosikletli polis timleri, durumundan şüphelenerek durdurduğu araçta yaptığı aramada ruhsatsız tabanca ve mermi ele geçirdi.

Olay, kent merkezi Döryol Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bölgede devriye gezen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı motosikletli polis timleri durumundan şüphelendikleri bir otomobili durdurdu. Araç ve içerisinde bulunan şahıslar üzerinde arama yapan ekipler Ö.E. (21) isimli şahsın üstünde ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait 8 mermi ele geçirdi. Silaha el koyan ekipler Ö.E., isimli şahsı ise gözaltına aldı. - AFYONKARAHİSAR

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