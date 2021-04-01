Şüphe üzerine durdurulan motosikletler çalıntı çıktı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yunus ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu 2 motosiklet çalıntı çıktı.
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yunus ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu 2 motosiklet çalıntı çıktı.
Alınan bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesinde devriye görevi yapan ilçe emniyet müdürlüğü yunus ekipleri şüphelendikleri 2 motosikleti durdurdu. Yapılan incelemede motosikletlerin çalıntı olduğu tespit edildi.
Motosiklet sürücüleri M.M ve M.T. ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı