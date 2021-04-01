Şüphe üzerine durdurulan motosikletler çalıntı çıktı
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Şüphe üzerine durdurulan motosikletler çalıntı çıktı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Şüphe üzerine durdurulan motosikletler çalıntı çıktı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yunus ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu 2 motosiklet çalıntı çıktı.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yunus ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu 2 motosiklet çalıntı çıktı.

Alınan bilgiye göre, Bahçelievler Mahallesinde devriye görevi yapan ilçe emniyet müdürlüğü yunus ekipleri şüphelendikleri 2 motosikleti durdurdu. Yapılan incelemede motosikletlerin çalıntı olduğu tespit edildi.

Motosiklet sürücüleri M.M ve M.T. ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. - HATAY

Şüphe üzerine durdurulan motosikletler çalıntı çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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