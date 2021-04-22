Şüphe üzerine durdurulan motosiklet çalıntı çıktı

Osmaniye'de polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu motosiklet çalıntı çıktı.

Osmaniye'de polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu motosiklet çalıntı çıktı.

Edinilen bilgiye göre, İstiklal Mahallesi Poligon Caddesi üzerinde Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri saha çalışması yaptığı esnada seyir halindeki bir motosikletten şüphelendi. Ekipler tarafından durdurulan motosikletin yapılan sorgusunda çalıntı olduğu tespit edildi. Motosikleti kullanan M.İ. ve İ.A. isimli şahısların yapılan GBT sorgusunda da çok sayıda hırsızlıktan kaydının olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - OSMANİYE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı