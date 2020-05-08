Şüphe üzerine durdurulan kamyondan uyuşturucu çıktı

Manisa'nın Salihli ilçesinde jandarma ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan bir kamyonda 250 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi ile tabanca ve tüfek fişeği ele geçirildi.