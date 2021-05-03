Şüphe üzerine durdurulan araçtan uyuşturucu ve silah çıktı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Şüphe üzerine durdurulan araçtan uyuşturucu ve silah çıktı

Şüphe üzerine durdurulan araçtan uyuşturucu ve silah çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

İzmir'in Ödemiş ilçesinde şüphe üzerine polis tarafından durdurulan araçta uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.

İzmir'in Ödemiş ilçesinde şüphe üzerine polis tarafından durdurulan araçta uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi. Olayla ilgili 1 kişi tutuklandı.

Ödemiş Narkotik Grup Amirliği ve Ödemiş İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 2 Mayıs günü içerisinde uyuşturucu madde bulunduğu bilgisi üzerine bir otomobili ilçe girişinde durdurdu. İçerisinde E.K. (27) ve Y.U. (37) isimli iki kişinin bulunduğu araçta yapılan aramada 138 adet sentetik ecza ve 28 gram metamfetamin maddesi bulunurken, E.K. adlı kadının üzerinde ise kurusıkıdan bozma ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Ekipler tarafından gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Y.U. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, E.K. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Son dakika... Ceza yiyen karı-koca polise bağırarak, bela okudu
Son dakika... Ceza yiyen karı-koca polise bağırarak, bela okudu
Son dakika: KADES butonuna bastı; 5 dakikada gelen polisler kurtardı
Son dakika: KADES butonuna bastı; 5 dakikada gelen polisler kurtardı
İlçenin ilk belediye otobüsüne şoför bulunamayınca direksiyona Belediye Başkanı geçti
İlçenin ilk belediye otobüsüne şoför bulunamayınca direksiyona Belediye Başkanı geçti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ömer Çelik Ersin Tatar Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ebru Yaşar Burak Sergen Şeyma Subaşı Burcu Biricik
Spor Diego Cyle Larin Mesut Özil Gökhan Gönül Rıza Kayaalp
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Rusya Adana
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Şüphe üzerine durdurulan araçtan uyuşturucu ve silah çıktı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 3.5.2021 23:23:58. #1.16#

title