Şüphe üzerine durdurulan araçtan uyuşturucu çıktı
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Şüphe üzerine durdurulan araçtan uyuşturucu çıktı

Şüphe üzerine durdurulan araçtan uyuşturucu çıktı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Düzce Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri TEM Otoyolu gişelerinde durdurdukları araçta yaptıkları aramada uyuşturucu madde yakaladı.

Düzce Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri TEM Otoyolu gişelerinde durdurdukları araçta yaptıkları aramada uyuşturucu madde yakaladı. Olayın peşini bırakmayan ekipler yaptıkları takip sonucunda İstanbul'da uyuşturucu satıcısını da yakalayarak cezaevine gönderdi.

Düzce İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri TEM Otoyolu Gölyaka Gişelerinde bir otomobili durdurdu. Ekipler otomobilde ve içinde bulunan 2 kişinin üzerinde yapıkları aramada 1 parça halinde 292 gram sentetik kannabinoid (bonzai) ele geçirdi. Şüpheliler 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak' suçundan adli makamlara sevk edildi. Zanlılardan 1'i tutuklanırken diğeri ise adli kontrol kararı ile serbest kaldı.

Olayın peşini bırakmayan Düzce Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri şahısların uyuşturucu maddeyi İstanbul'da bir şahıstan temin ettiğini öğrendi. Bunun üzerine İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanan şahıs Düzce'ye getirilerek sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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