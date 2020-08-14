Şüphe üzerine durdurulan araçtan uyuşturucu çıktı Milas Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince tespit edilen şüpheli araçta yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi.

Milas Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince tespit edilen şüpheli araçta yapılan aramada uyuşturucu madde ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Milas'ta şüphe üzerine durdurulan bir araçta Milas Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Milas Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği Ekiplerince arama yapıldı. Yapılan aramada 120 gram skunk, 30 gram kokain ele geçirildi. Araçta bulunan A.K. ve M.G. isimli şahıslar Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma Suçu kapsamında gözaltına alındı. - MUĞLA

Kaynak: İHA