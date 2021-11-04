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Şüphe üzerine durdurulan araçtan tarihi eser çıktı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Şüphe üzerine durdurulan araçtan tarihi eser çıktı

Çankırı'da polis ekipleri tarafından, şüphe üzerine durdurulan otomobilde tarihi eser olduğu değerlendirilen 6 adet metal parça ve 26 adet sikke ele geçirildi.

ÇANKIRI (İHA) - Çankırı'da polis ekipleri tarafından, şüphe üzerine durdurulan otomobilde tarihi eser olduğu değerlendirilen 6 adet metal parça ve 26 adet sikke ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Çankırı Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, devriye görevi esnasında şüphe üzerine bir aracı durdurarak arama yaptı. Aramalar sırasında tarihi eser niteliği taşıdığı değerlendirilen çeşitli ebatlarda 6 adet metal parça, 26 adet sikke ve dedektör ele geçirildi.

Olayla ilgili M.A, ve M.D isimli şahıslar hakkında "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu"na muhalefet suçundan adli işlem yapıldı. - ÇANKIRI

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