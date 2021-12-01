Şüphe üzerine durdurulan araçtan tarih çıktı: Kadın ve yılan figürlü heykel ele geçirildi - Haberler
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Şüphe üzerine durdurulan araçtan tarih çıktı: Kadın ve yılan figürlü heykel ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Şüphe üzerine durdurulan araçtan tarih çıktı: Kadın ve yılan figürlü heykel ele geçirildi

Kırıkkale'de polis ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde, kadın ve yılan figürlü heykel, 45 bin lira para ve 2 adet sahte plaka ele geçirildi.

KIRIKKALE (İHA) - Kırıkkale'de polis ekipleri tarafından şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde, kadın ve yılan figürlü heykel, 45 bin lira para ve 2 adet sahte plaka ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekiplerince, kentte tarihi eser kaçaklığının önüne geçmek için çalışmalarını sürdürülüyor. Çalışmalar kapsamında, D200 karayolu üzerindeki trafik kontrol noktasında, şüphe üzerine 24 AB 903 plakalı otomobil durduruldu. Otomobilde bulunan H.S. (39) ile E.Y. (43) isimli şahısların yapılan GBT sorgulamaları yapıldı. Şahısların davranışlarından şüphelenen ekipler, alınan izin kararıyla otomobilde arama yaptı. Yapılan aramada 10 santimetre uzunluğunda kadın ve yılan figürlü heykel, 45 bin lira para, 2 adet de sahte plaka ele geçirildi. Gözaltına alınan iki şahıs hakkında "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na Muhalefet" suçundan adli işlem başlatıldı.

Tarihi bilgisi henüz belirlenemeyen kadın ve çocuk figürlü heykel, Anadolu ve Medeniyetler Müzesine teslim edilecek. - KIRIKKALE

Şüphe üzerine durdurulan araçtan tarih çıktı: Kadın ve yılan figürlü heykel ele geçirildi

Şüphe üzerine durdurulan araçtan tarih çıktı: Kadın ve yılan figürlü heykel ele geçirildi

Şüphe üzerine durdurulan araçtan tarih çıktı: Kadın ve yılan figürlü heykel ele geçirildi

Şüphe üzerine durdurulan araçtan tarih çıktı: Kadın ve yılan figürlü heykel ele geçirildi

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