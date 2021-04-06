Şüphe üzerine durdurulan araçtan tabanca ve parçaları çıktı
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Şüphe üzerine durdurulan araçtan tabanca ve parçaları çıktı

Demirören Haber Ajansı / Oğuzhan KILIÇ - Haberler | Güncel
Şüphe üzerine durdurulan araçtan tabanca ve parçaları çıktı

KÜTAHYA'da polis ekiplerince şüphe üzerine durdurulan araçta ve sürücüsünün evinde yapılan aramada tabanca ve çok sayıda tabanca parçası ele geçirildi.

KÜTAHYA'da polis ekiplerince şüphe üzerine durdurulan araçta ve sürücüsünün evinde yapılan aramada tabanca ve çok sayıda tabanca parçası ele geçirildi. Sürücü, gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Fuat Paşa Mahallesi'nde şüphe üzerine H.D.'nin kullandığı aracı durdurdu. Araçta yapılan aramalarda fişek yatağı, horoz yatağı, tabanca gövdesi, 2 tabanca gövde parçası ve namlu ele geçirildi. Şüpheli H.D.'nin evinde yapılan aramada, polimer tabanca gövdesi, tabanca gezi, kuru sıkı tabanca için 2 gaz ve havai fişek atım aparatı, 2 kabza sırt parçası, 4 şarjör, 21 kuru sıkı tabanca fişeği, 6 kabza kapağının da aralarında bulunduğu çok sayıda parça ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli H.D. ifadesi için emniyete götürüldü. 


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Oğuzhan KILIÇ

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