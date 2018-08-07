Şüphe Üzerine Durdurulan Araçtan Tabanca Ele Geçti

Şüphe Üzerine Durdurulan Araçtan Tabanca Ele Geçti

Samsun’da şüphe üzerine durdurulan bir araçtan ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Şüphe Üzerine Durdurulan Araçtan Tabanca Ele Geçti

Samsun'da şüphe üzerine durdurulan bir araçtan ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Tekkeköy ilçesi Samsun-Ordu karayolu üzerinde şüpheli araçlara yönelik uygulama başlatan polis, şüphe üzerine durdurdukları bir araçta inceleme yaptı. Araçta yapılan aramalarda, 1 adet 9 mm çapında 14'lü tabanca, 2 adet şarjör, 106 adet 9 mm çapında mermi ele geçirildi.

Olayla ilgili araç sürücüsü gözaltına alındı. - SAMSUN

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