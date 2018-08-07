Şüphe Üzerine Durdurulan Araçtan Tabanca Ele Geçti

Samsun'da şüphe üzerine durdurulan bir araçtan ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Tekkeköy ilçesi Samsun-Ordu karayolu üzerinde şüpheli araçlara yönelik uygulama başlatan polis, şüphe üzerine durdurdukları bir araçta inceleme yaptı. Araçta yapılan aramalarda, 1 adet 9 mm çapında 14'lü tabanca, 2 adet şarjör, 106 adet 9 mm çapında mermi ele geçirildi.

Olayla ilgili araç sürücüsü gözaltına alındı. - SAMSUN