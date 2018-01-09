Şüphe Üzerine Durdurulan Araçtan Silah ve Uyuşturucu Çıktı

Gaziantep'te polis ekiplerince durumundan şüphelenilerek durdurulan otomobil içerisinde 1 adet ruhsatsız tabanca ve 215 gram eroin ele geçirildi.

Şehitkamil ilçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Devriye Ekipler Amirliği tarafından Şehitkamil İlçesi Taşlıca Mahallesi'nde yapılan uygulamada durumundan şüphelenilen bir araç durduruldu. Araç içerisinde bulunan E.A. ve C.U. isimli şahısların yapılan üst aramalarında 1 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait 11 adet fişek ile aracın zula diye tabir edilen direksiyon sol kısmında bulunan sigorta bölümünde ise toplam 215 gram eroin maddesi ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan E.A. ve C.U. isimli şüpheli şahıslar hakkında gerekli yasal işlemler yapıldı. - GAZİANTEP