Şüphe üzerine durdurulan araçtan etil alkol çıktı
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Çelebi, Efeler, Aydın, 3. Sayfa

Şüphe üzerine durdurulan araçtan etil alkol çıktı

Aydın'ın Efeler ilçesinde, şüphe üzerine durdurulan araçta 110 litre etil alkol ele geçirildi.

27.03.2020 15:05 | Son Güncelleme: 27.03.2020 15:05
Şüphe üzerine durdurulan araçtan etil alkol çıktı

Aydın'ın Efeler ilçesinde, şüphe üzerine durdurulan araçta 110 litre etil alkol ele geçirildi.

Olay Efeler Mahallesi Evliya Çelebi Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Gasp Büro Amirliği ekipleri şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Araçta yapılan incelemede araç içerisinde ve bagaj kısmında bidonlar içinde satışı yasak olan, 110 litre etil alkol ve 47 şişe esans ele geçirildi. Gözaltına alınan H.A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. - AYDIN

Kaynak: İHA

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