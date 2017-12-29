Şüphe Üzerine Durdurulan Araçtan 5 Bin Adet Uyuşturucu Hap Çıktı

Gaziantep'te durumundan şüphelenilerek durdurulan bir araç içerisinde yapılan aramada 5 bin adet Captagon diye adlandırılan uyuşturucu hap maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili M.F.G. ve D.G. isimli iki şahıs göz altına alındı.



Öte yandan Gaziantep Şehitkamil ilçesinin farklı yer ve saatlerde yapılan "Şok Uygulamalar" neticesinde ise, durumundan şüphelenilerek durdurulan başka bir araç içerisindeki V.A., M.K., ve R.K. isimli şahıslar ve araç, içerisinde yapılan aramada 69 gram Uyuşturucu Eroin maddesi ve 92 gram morfin maddesi ele geçirildi.



Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Devriye Ekipler Amirliği tarafından titizlikle yapılan çalışmalar neticesinde;



Gözaltına alınan şüpheli şahıslar emniyetteki sorgularının ardından adli makamlara sevk edildi. - GAZİANTEP