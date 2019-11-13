Şüphe üzerine durdurulan araçtaki şahıslardan uyuşturucu çıktı
Haberler » 3. Sayfa » Şüphe üzerine durdurulan araçtaki şahıslardan uyuşturucu çıktı - Haber

Şüphe üzerine durdurulan araçtaki şahıslardan uyuşturucu çıktı

Gaziantep'te şüphe üzerine durdurulan aracın içerisindeki 2 şahsın üzerinde 12 fişek halinde 62 gram esrar ele geçirildi.

13.11.2019 17:07 | Son Güncelleme: 13.11.2019 17:12
Şüphe üzerine durdurulan araçtaki şahıslardan uyuşturucu çıktı

'te şüphe üzerine durdurulan aracın içerisindeki 2 şahsın üzerinde 12 fişek halinde 62 gram esrar ele geçirildi.


Gaziantep'te devriye ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu bir araçta bulunan 2 şahsın üzerinde yapılan aramalarda satışa hazır 12 fişek halinde toplam 62 gram esrar maddesi ele geçirildi.


Olayla ilgili yakalanan 2 şüphelinin yasal işlemlerinin devam ettiği belirtildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.