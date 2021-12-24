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Şüphe üzerine durdurulan araçtaki hırsızlık şüphelileri gözaltına alındı

Şüphe üzerine durdurulan araçtaki hırsızlık şüphelileri gözaltına alındı
AA - Haberler | Güncel

Ümraniye'de durdurulan bir araçta bulunan hırsızlık şüphelisi 4 kişi gözaltına alındı.

ÜMRANİYE, İSTANBUL (AA) - Ümraniye'de durdurulan bir araçta bulunan hırsızlık şüphelisi 4 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Cemil Meriç Mahallesi Çayırönü Caddesi'nde seyir halindeki bir araç, uygulama yapan ekiplerce durduruldu.

Yapılan GBT sorgusunda araçtaki 4 kişinin hırsızlık suçundan çok sayıda kayıtlarının bulunduğu belirlendi. Şüphelilerden G.D. ve E.B'nin, 8 Aralık'ta Kocaeli'nin Gebze ilçesindeki bir iş yerindeki hırsızlık olayının faili olarak arandıkları tespit edildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından Gebze İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi.

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